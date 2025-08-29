El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó en la tarde de este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de down que había desaparecido el pasado 12 de agosto en el municipio de Cajicá.

Lea: Niño de 5 años murió electrocutado: habría pisado una cuerda con corriente en su casa

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, reportó el gobernador en la red social X.

Pixabay/ Icbf. Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, Cundinamarca.

Aseguró que en el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones “desde el primer día de búsqueda”.

“Quienes participaron en ellas (las inspecciones) aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, sostuvo el mandatario departamental.

Lea: Cruz Roja urge a Colombia a responder ante 2.144 desapariciones posteriores al acuerdo de paz

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", concluyó.

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 29, 2025

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

“Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, indicó el ente.

Valeria Afanador fue vista por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio donde estudiaba.

Lea: ¿Petro ordenó el envío de 25.000 soldados al Catatumbo?

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, Valeria Afanador ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

Horas después de su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda en los alrededores de la institución educativa que tuvo este viernes un trágico desenlace.

Lea: Hallan cadáver de un hombre calcinado en el interior de una vivienda en Soledad

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de la menor de 10 años.

El gobernador Jorge Emilio Rey había revelado el martes 26 de agosto que las autoridades planteaban como hipótesis la desaparición forzada, dejando de lado la posibilidad de un accidente en el río o el bosque cercano al centro educativo.

“Definitivamente estamos convencidos que este caso tiende a ser una desaparición forzada”, dijo el mandatario departamental en ‘Blu radio’.