El Gimnasio Campestre los Laureles, colegio en Cajicá donde estudiaba Valeria Afanador, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este viernes tras 18 días desaparecida, emitió un comunicado lamentando la muerte de la niña de 10 años.

“Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella”, se lee.

El centro educativo manifestó que la ausencia de Valeria Afanador “deja un vacío imposible de llenar” y expresó solidaridad con la familia de la niña.

“Su dolor es también nuestro dolor y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces. Reiteramos nuestra disposición absoluta para estar presentes en lo que sea necesario y para seguir, con firmeza, en la búsqueda de la verdad”, agrega.

Valeria Afanador fue vista con vida por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre los Laureles.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre los Laureles Bilingüe, Valeria Afanador ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

Horas después de su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda en los alrededores de la institución educativa que tuvo este viernes un trágico desenlace.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de la menor de 10 años.

Gobernación de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue quien dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la niña, con una publicación en la red social X.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, reportó en la tarde de este viernes.

Aseguró que en el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones “desde el primer día de búsqueda”.

“Quienes participaron en ellas (las inspecciones) aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, sostuvo el mandatario departamental.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.