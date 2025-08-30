Tristeza ha causado el hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador por la que las autoridades volcaron todas sus capacidades para dar con su paradero luego de que fuera vista por última vez yéndose a una zona enmontada cerca de su colegio.

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lamentó lo sucedido y aseguró que su familia ya recibe atención sicosocial por parte de esa entidad.

“Es realmente una pérdida para su familia que nos solidarizamos con ella, no solamente como Bienestar Familiar, sino también como madre. Paz para su familia”, lamentó Cáceres al tiempo agregó que sus primas, sus hermanitos tienen acompañamiento de expertos “y pues ofrecemos todo lo que la familia necesita en términos de acompañamiento psicosocial”.

Señaló también que la muerte no puede quedar en la impunidad: “El caso hay que reclamar justicia, saber qué pasó (…) Habrá que investigar mucho más a ver qué fue lo que pasó en términos circunstanciales”.

La noticia del lamentable hallazgo fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta de X. Más tarde en diálogo con Blu Radio dio detalles de la noticia: “La información que tenemos, preliminar, es que efectivamente estaba flotando; estaba allí en el río. Una circunstancia lamentable que, como digo, era un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber estado frente a los ojos de todo y nunca haberla observado”.

A esto agregó: “Es muy rara esta situación y esperamos el informe de la necropsia, que será esclarecedora para saber qué fue lo que pasó acá”.

Además, también habló de las investigaciones que se adelantan sobre el caso, asegurando que el cuerpo iba a ser trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal que determinará las causas exactas de que llevaron a la muerte a la menor.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

“Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, indicó el ente.

Valeria Afanador fue vista por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio donde estudiaba.