Luego de emitida la orden de captura contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por una jueza del Tribunal Superior de Bogotá, el político adelantó que se entregará a las autoridades.

“Coherente con lo solicitado por la doctora Rosa Helena Suárez y adhiero al recurso y hoy como hace 17 años le solicito me señale ante quien debo presentarme porque lo haré de inmediato”, declaró Velasco ante la magistrada Aura Alexandra Rosero.

Al tiempo, afirmó que aunque “no comparto esta decisión, soy respetuoso del ordenamiento jurídico y seguirá mi batalla porque soy inocente”.

Velasco pidió que le indicaran el lugar al que debía entregarse y para ello la jueza le pidió que confirmara su dirección para poder iniciar el proceso con la respectiva comandancia de Policía.

Una vez confirmó que se encontraba en su residencia en Cali, la togada indicó que debía avisar al comandante para efectuar la orden de captura a lo que el exministro manifestó que no había necesidad y que él mismo se dirigía hasta las instalaciones del Inpec.

Ante esta decisión, los representantes de ambos exministros -Ricardo Bonilla también se le emitió orden de captura- anunciaron que apelarán la medida. Además, vale mencionar que en este caso tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la detención domiciliaria. Por esto, el Ministerio Público presentará recurso de reposición y apelación.

En su momento, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, advirtió que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.

Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (...). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.