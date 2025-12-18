El presidente Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este jueves sobre la propuesta de su homólogo en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los militares de Colombia hagan parte de una “unión perfecta” con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Maduro no tiene porque darle órdenes a los militares”, dijo Petro.

Renglón seguido, el presidente lanzó duros cuestionamientos al Ejército de Liberación Nacional, ELN, por su poca voluntad de paz.

“La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN, que se dedicó a traficar cocaína y matar campesinos. Es un enemigo de Latinoamérica”, señaló.

Durante su declaración, Maduro planteó que, pese a las históricas divergencias ideológicas y los conflictos fronterizos, los ejércitos de ambas naciones deberían coordinar acciones para defender los recursos naturales y la independencia del continente suramericano.

“Llamo a los militares de Colombia a la unión perfecta, a la unión bolivariana, para defender la paz de nuestra región y la soberanía de nuestras tierras”, manifestó el líder chavista.