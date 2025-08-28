Luego de que el menor que disparó el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 11 de agosto, fuese sancionado a siete años de privación de la libertad, se volvieron a mover en el Congreso varias iniciativas que buscan juzgar a los adolescentes como mayores de edad.

Lea también: ‘Levantaba las manos y abría los ojos’: padre de Miguel Uribe dio detalles de los últimos días con vida de su hijo

Al respecto, el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, señaló: “Es urgente que se vuelva ley nuestro proyecto, donde el asesino se juzga como asesino sin importar la edad. No más asesinos sicarios libres en 7 años o menos”.

Lea también: Revelan necropsia de familia hallada muerta en un hotel de San Andrés: ¿Cuál fue la causa del deceso?

A su vez, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, indicó: “A Miguel Uribe lo asesinó un menor de 15 años reclutado como sicario. La sanción es de apenas 7 años en un centro de resocialización. Un castigo desproporcionado frente al dolor de su familia, y un mensaje equivocado que fortalece a las bandas criminales. Por eso radicamos junto a Piedad Correal un proyecto de ley que busca que los menores que cometan delitos atroces sean juzgados con la misma severidad que los adultos”.

Y agregó: “Nada podrá reparar la ausencia de Miguel pero en su honor vamos a cambiar el sistema penal. Un crimen atroz no puede pagarse con penas reducidas que son una burla para las víctimas. Si un joven se atreve a asesinar, debe responder con toda la justicia. No es contra los jóvenes, es contra la instrumentalización de ellos por parte del crimen organizado, que hoy solo alimenta la impunidad y la injusticia”.

Lea también: Fosfina, el gas que habría causado la muerte de familia bogotana en un hotel de San Andrés

Ya la congresista Piedad Correal, del Partido Liberal, había anunciado que desde el 20 de julio pasado radicaría “el proyecto de ley con varias bancadas para subir las penas de menores responsables de atroces delitos”.

De igual modo, el representante Miguel Polo Polo, de las negritudes, había adelantado en semanas previas: “El crimen de Miguel Uribe no puede quedar impune, ya tengo casi listo el proyecto de ley que busca modificar el Código de Infancia y Adolescencia. Joven menor de edad que cometa crímenes con dolo y sevicia, debe ser castigado como adulto. Esperamos el acompañamiento del Congreso de Colombia”.