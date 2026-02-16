Tras finalizar el censo de afectación por el frente frío en la ciudad de Santa Marta la alcaldía reporta 3.413 familias damnificadas, lo que representa 8.950 personas que habitan 63 barrios urbanos y 23 sectores rurales.

Adicional a ello hay 357 viviendas no habitables, 169 casas destruidas y 571 averiadas.

También identificaron 2.159 viviendas habitables, pero impactadas de alguna forma, lo que permite dimensionar el impacto y orientar las acciones de recuperación.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello, a través de la Oficina para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - Ogricc, confirmó que fue completado el proceso de diligenciamiento en el Registro Único de Damnificados - RUD, correspondiente al corte del 13 de febrero de 2026.

“Este consolidado constituye la base para garantizar que las familias en estado de damnificación reciban las ayudas necesarias en el marco de la atención humanitaria”, anotó el mandatario.

Recordó que desde el inicio de la emergencia ha mantenido presencia constante en los barrios afectados, acompañado de su equipo de gobierno, con el propósito de brindar acompañamiento directo a las familias damnificadas.

En lo corrido del mes de febrero la alcaldía de Santa Marta ha entregado más de 2.000 almuerzos y refrigerios, además de ayudas humanitarias que incluyen kits de primera necesidad, agua potable y elementos básicos para las familias que perdieron sus viviendas o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.