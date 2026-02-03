Las fuertes y prolongadas lluvias que cayeron en las últimas horas sobre el área rural de Santa Marta causaron el colapso de un importante puente que comunica al departamento del Magdalena con La Guajira.

Ante la emergencia, las autoridades ordenaron el cierre de la vía de manera preventiva y recomendaron tomar vías alternas como las de la Zona Bananera, Fundación, Bosconia y Valledupar, para quienes quieran llegar al departamento peninsular.

La estructura que mantiene incomunicado a estos dos departamentos se encuentra sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 37+700, en el sector de Mendihuaca, tramo vial Santa Marta-Palomino.

Suministrada Vía Santa Marta-Riohacha permanece cerrada por colapso del puente Mendihuaca.

En el lugar se encuentra el personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía realizando las labores de señalización y prevención.

Finalmente, las autoridades indicaron que la creciente del río causó que el puente colapsara al subir estrepitosamente su nivel de caudal.