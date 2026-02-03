Ante la emergencia presentada durante las recientes horas en la bahía de Santa Marta, donde encalló un buque cisterna identificado con el nombre de Intergod VII, la Dirección General Marítima (DIMAR) a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, informó que tomó todas las medidas necesarias.

Lea más: Distrito realiza trasplante de árboles adultos a zonas priorizadas en Barranquilla

El buque fue objeto de las fuertes brisas generadas por el frente frío que ha venido afectando a la región Caribe en las últimas horas, terminando encallado en un sector poco profundo, lo cual desató las alarmas en la comunidad pues la nave quedó a pocos metros de algunos conjuntos residenciales.

La emergencia se produjo sobre la 1:30 de la tarde en Playas Los Cocos, por lo que la Dimar informó que de inmediato activó los protocolos de rigor.

“Una vez recibido el reporte en la Torre de Control, Vigilancia y Tráfico Marítimo por parte del capitán de la motonave, se activó el protocolo de atención de emergencias por parte de la Estación de Guardacostas de la Armada de Colombia y remolcadores en el sector”, señaló.

Indicó que motonave y toda su tripulación se “encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro”.

Así mismo, “adoptó los protocolos y medidas preventivas de seguridad y protección ambiental ante el hecho, manteniendo vigilancia y seguimiento permanente sobre la embarcación”.

En este momento se adelantan “las acciones correspondientes para establecer las causas del siniestro, considerando las condiciones meteomarinas adversas debido al tránsito de frentes fríos en el Caribe colombiano”.

Lea más: Mantienen alerta por emergencias en sur de Bolívar ante fuertes lluvias

Es de anotar que la Capitanía de Puerto de Santa Marta mantiene la restricción en la navegación de buques y operación portuaria en el corredor, así como el uso de playas hasta tanto se restablezcan las condiciones meteorológicas seguras.