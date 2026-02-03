En aras de seguir proyectando a Barranquilla como una ciudad sostenible y amigable con el medioambiente, la Alcaldía de Barranquilla adelanta el el trasplante de árboles adultos a zonas priorizadas para aportar bienestar al territorio y a sus comunidades.

Este proceso consiste en trasladar árboles que cuentan con una altura aproximada entre 2 y 3 metros, provenientes de viveros, hacia zonas priorizadas del territorio para que la recuperación ambiental sea más inmediata al incorporar individuos vegetales con mayor capacidad de adaptación y de captura de dióxido de carbono.

Durante el 2025, la Alcaldía distrital trasplantó un total de 1.520 árboles, con lo que se contribuye directamente a la reducción del dióxido de carbono, el fortalecimiento de la cobertura vegetal, el bienestar ambiental de la ciudad, mejora en la calidad del aire, la regulación de la temperatura y la recuperación de espacios verdes urbanos.

Otra de las estrategias que contribuyen al fortalecimiento de los ecosistemas urbanos y la sostenibilidad ambiental tiene que ver con el cuidado y mantenimiento de bosques urbanos, que suman 16 hectáreas que albergan un total de 15.714 árboles en zonas como el Bosque Hogar Caribe, ubicado entre Villas de San Pablo y Caribe Verde, con aproximadamente 3 hectáreas y 3.000 árboles de 16 especies diferentes, que contribuyen al equilibrio del ecosistema local.

Asimismo, se destaca el Bosque EDAR, ubicado en el barrio El Pueblo, con 4,8 hectáreas y 4.892 árboles trasplantados de 12 especies.

También hacen parte de esta estrategia el Bosque Urbano Ciudad Caribe, en el sector de Caribe Verde, con 2,3 hectáreas y 3.904 árboles trasplantados de 14 especies; el Bosque Urbano Campo Alegre, con 5,4 hectáreas y 5.900 árboles de la especie roble morado; así como el Bosque Urbano de Miramar (BUM), un espacio de renaturalización urbana que fortalece la infraestructura verde de la ciudad, mejora el microclima al interior del bosque y, al mismo tiempo, permite la conservación del bosque seco tropical de casi 30 hectáreas.

El gerente de Siembra+, Richard Fernández, aseguró que el Distrito asume el tema con acciones concretas.

“Este es uno de los principales desafíos frente al cambio climático, y en Barranquilla lo asumimos con acciones concretas. Desde la Alcaldía trabajamos por una ciudad más verde, sostenible y consciente del cuidado de su entorno”, señaló.