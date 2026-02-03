En el departamento de Bolívar las autoridades siguen alertas por las posibles emergencias que se puedan presentar ante la situación climática que se extiende por todo el país.

En ese sentido, Yamil Arana, gobernador de Bolívar, informó que se está monitoreando las alertas en el sur del departamento.

“Desde el inicio del frente frío trabajamos de manera coordinada con los organismos de prevención y socorro, así como con los alcaldes, para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar”, dijo.

Puso de presente que: “hasta el momento el único municipio con reportes de emergencia es Montecristo, donde una creciente súbita afectó algunas viviendas el pasado domingo, sin heridos ni fallecidos”.

De igual manera, Arana sostuvo que “estamos a la espera de un censo oficial de afectados en los diferentes sectores del departamento”.

Adicionalmente, los sistemas de Gestión del Riesgo permanecen activos con el despliegue de los equipos de reacción inmediata.

Es de anotar que en la ciudad de Cartagena se ordenó el cierre total de las playas urbanas, rurales e insulares.