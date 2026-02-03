Como estrategia para fortalecer los emprendimientos del departamento, La Gobernación del Atlántico informó que por tercer año consecutivo regresa la feria ‘Mujer que Emprende, Mujer que Brilla’.

Las actividades se desarrollarán en dos puntos estratégicos de exhibición: el primero estará ubicado en el centro comercial Buenavista 1, primer piso, con apertura desde el 3 de febrero hasta el 13 de febrero. El segundo, tendrá lugar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, segundo piso, del 11 al 13 de febrero.

Cabe precisar que esta feria se consolida como un espacio clave para la promoción de los emprendimientos liderados por mujeres, brindándoles una vitrina comercial estratégica que conecta sus productos con miles de visitantes locales, nacionales e internacionales durante la temporada de carnavales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que esta feria hace parte de la apuesta del departamento por una economía más incluyente, que genera oportunidades reales para las mujeres que da cumplimiento a los ejes del plan de desarrollo departamental “Atlántico para el Mundo”.

“Cuando fortalecemos el emprendimiento femenino, impulsamos la transformación social y económica del Atlántico, promovemos la autonomía de nuestras mujeres y avanzamos hacia un territorio más equitativo, productivo y con bienestar para todas las familias”, afirmó el mandatario.

Así mismo, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, María Lourdes Dávila, agradeció el respaldo de los aliados estratégicos que hacen posible esta iniciativa, en especial al centro comercial Buenavista y al aeropuerto Ernesto Cortissoz, por abrir sus espacios y sumarse al compromiso de apoyar el emprendimiento femenino del Atlántico.

“Tendremos una variada oferta de productos elaborados por mujeres emprendedoras del Atlántico, entre los que se destacan bisutería, adornos, accesorios y souvenires, así como artículos inspirados en la identidad cultural del Caribe, ideales para vivir y disfrutar las fiestas folclóricas. Cada pieza refleja la creatividad, la tradición y el talento local que acompaña la alegría del Carnaval”, agregó.

La feria contará con la participación de 50 emprendedoras, quienes fueron seleccionadas a través de una convocatoria abierta difundida en redes sociales, que logró una amplia respuesta por parte de mujeres de los distintos municipios del Atlántico, interesadas en fortalecer sus iniciativas productivas, reportó Dávila Márquez.

“Esta feria es una muestra del potencial, la innovación y la fuerza de las mujeres del Atlántico, que con sus emprendimientos aportan al desarrollo de sus familias y al progreso del departamento”, afirmó la secretaria al resaltar el impacto social y económico de la iniciativa.

En total, 150 mujeres de 14 municipios se inscribieron en esta convocatoria, reflejando el creciente interés y dinamismo del emprendimiento femenino en el departamento. Este proceso reafirma la necesidad de continuar generando espacios de impulso económico con enfoque de género.

La selección de los emprendimientos se realizó mediante un ejercicio de curaduría los días 28 y 29 de enero, en las instalaciones de Acopi, donde se evaluaron criterios como calidad, innovación, presentación, pertinencia y potencial comercial de los productos, lo que garantiza una oferta diversa y competitiva para el público.