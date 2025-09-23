La Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley “por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico la Ciénaga Grande de Santa Marta, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones”.

La iniciativa es de la autoría del senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, y a través de ella busca atender la grave emergencia ambiental que enfrenta la Ciénaga Grande, amenazada por la expansión de la planta invasora Hydrilla verticillata, la sedimentación, la contaminación, la sobreexplotación pesquera, la inseguridad alimentaria y la pérdida acelerada de biodiversidad.

De acuerdo con el congresista “esta ley permitirá invertir en restauración ecológica, flora, fauna y paisajes; convertir el territorio en atractivo turístico de interés nacional, incluir a las comunidades en el desarrollo del ecoturismo y turismo comunitario; garantizar apoyo a pescadores artesanales y sus asociaciones; promover proyectos productivos sostenibles, y garantizar recursos de los ministerios y entidades del Estado para su ejecución”.

Tras esta aprobación el proyecto pasa a discusión en plenaria del Senado; discusión en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y discusión en plenaria de la Cámara de Representantes.