Como un referente de conectividad en el Caribe se convertirá Barraquilla con la expansión y modernización de la infraestructura tecnológica de Claro Colombia en la ciudad que está próxima a concretarse.

La empresa de telecomunicaciones adelantará un despliegue estratégico de fibra óptica y tecnología 5G para “impulsar la productividad y el desarrollo de los barranquilleros mediante servicios de calidad y una infraestructura digital robusta”.

Solo en 2025, Claro destinó unos $30.000 millones de pesos a la modernización de la red móvil y la expansión de la fibra óptica en el Atlántico lo que permitió habilitar más de 57.000 nuevos accesos de fibra óptica, representando un crecimiento del 73 % en la cobertura, pasando del 32,6 % a 45,2 % en 2025, con 503 kilómetros adicionales de fibra para facilitar la migración de los clientes hacia conexiones más estables y rápidas, según datos de la compañía.

Además, se modernizó la red fija y se habilitaron velocidades de hasta 900 megas en los hogares. Esa modernización también incluyó las 29 estaciones base en zonas críticas como el Gran Malecón del Río, el estadio Metropolitano y el Centro de Barranquilla, entre otras, mejorando la experiencia móvil.

En cuanto al 5G, durante el año pasado, la compañía construyó 128 estaciones base, alcanzando una cobertura del 18 % en la ciudad, con el 10 % del tráfico móvil cursando sobre esta red. Ahora en 2026, esperan ampliar esta cobertura y continuar modernizando su infraestructura móvil con inversiones cercanas a USD$3,8 millones en la capital del Atlántico.

“Sabemos que la conectividad es esencial y valoramos la confianza de nuestros clientes. Mantenemos un fuerte compromiso de inversión para ampliar la red de fibra óptica y el 5G, fundamentales para apalancar el progreso de esta ciudad y las oportunidades para su gente”, señaló Rodrigo De Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Se proyectan inversiones superiores a los USD$5,5 millones para seguir fortaleciendo los servicios fijos y móviles, con el objetivo de “mejorar la experiencia de conectividad” de los clientes y de las más de 22.000 empresas y negocios de la ciudad con las que trabaja la empresa.

Pero no todo se trata de conexiones e infraestructura, el componente social también hace parte de las inversiones. Así quedó ratificado con la inauguración de la primera Sala de Tecnología en la ciudad que se ubica en la Casa del Carnaval.

“Este espacio beneficiará en 2026 a más de 4.000 hacedoras y hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes contarán con acceso gratuito a internet, computadores y a formación virtual en la plataforma Aprendeconclaro.com.co”, indicaron.

A esto se suma el programa Escuelas Conectadas que beneficia a más de 15.000 estudiantes en el departamento, con 18 instituciones educativas conectadas sin costo, de las cuales 15 están ubicadas en Barranquilla.

“La tecnología y la educación son herramientas poderosas para impulsar el desarrollo de las ciudades. Con esta primera Sala de tecnología Claro por Colombia y el fortalecimiento de Escuelas Conectadas, seguimos generando oportunidades para que las personas se preparen y potencien sus objetivos”, puntualizó De Gusmao.