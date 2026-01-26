La empresa de bebidas Bavaria anunció este lunes 26 de enero la renovación de su imagen, marcando así una nueva etapa de innovación en los proyectos y productos que está desarrollando.

La cervecería, que ya lleva 137 años en el mercado, actualiza en 2026 su historia con algunos cambios en su imagen, conservando en su logo símbolos icónicos como el águila, la “B” y el rojo, e incorporando el dorado “como expresión de la esencia misma de la cerveza y de la conexión con la cultura colombiana”.

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, explicó que esta renovación se da en un “año clave” para la compañía, en el que avanza en proyectos estratégicos como la Cervecería del Atlántico, “una de las inversiones privadas más grandes que ha visto el país en los últimos años”.

“Modernizamos nuestra imagen y también reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, el empleo y el progreso de Colombia. Con esta nueva identidad, proyectamos a Bavaria hacia un futuro más competitivo, más sostenible y con más motivos para brindar”, sostuvo.

Destacó que la construcción de la Cervecería del Atlántico en el municipio de Palmar de Varela está en su etapa final.

“La inversión ya supera los USD 500 millones y ha generado encadenamientos productivos como la llegada de la empresa Canpack al departamento del Atlántico, que movilizó recursos por más de USD 140 millones”, afirmó.

Hizo énfasis en que Bavaria ha acelerado su agenda de innovación en los últimos cuatro años, lanzando más de 50 nuevos productos al mercado, trayendo opciones sin alcohol como sus cervezas Aguila 0.0 y Corona Cero, así como, saborizadas como Redd’s Rosé. Además, es la casa de Aguila, Poker, Aguila Light, Pony Malta y Club Colombia.

Asimismo, la empresa lanzó dos plataformas digitales: Bees y TaDa. La primera dirigida a sus clientes, que les permite digitalizar sus negocios, automatizar sus pedidos y abastecerse a solo un clic; y la segunda, es su plataforma de domicilios, para atender la socialización en casa y en espacios privados, que promete cervezas frías en tiempo récord.