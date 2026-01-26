La compañía Ecopetrol anunció que recurrirá a acciones legales para evitar el pago de una multa que asciende a 5,3 billones de pesos, correspondientes a intereses moratorios y cobros del IVA a la importación de gasolina en el período comprendido entre 2022 y 2024.

“La diferencia de interpretación normativa entre la Dian y la compañía se mantiene, por lo que Ecopetrol adelantará las acciones legales pertinentes de conformidad con las normas vigentes en materia tributaria y aduanera en defensa de su posición”, dijo la empresa mediante un comunicado.

En ese sentido, agregaron que han cumplido con sus obligaciones tributarias y aduaneras, y será respetuosa de las decisiones que resuelvan esta controversia ante las instancias correspondientes.

Hay que recordar que la Dian interpretó que la importación y nacionalización de gasolina y Acpm se encuentra gravada con una tarifa de IVA del 19 %. Frente a ello, Ecopetrol se opone al pago de esta sanción.

Acto seguido, la Dian solicitó un cobro inicial por $9,4 billones a Ecopetrol y a la Refinería de Cartagena (Reficar) con tres Requerimientos Especiales Aduaneros (REA). Del total, $6,3 billones serían causados por Ecopetrol, $1 billón por Reficar y $2,1 billones en intereses.

Sin embargo, la estatal petrolera asegura que ha venido realizando los pagos del IVA sobre la importación de Acpm y gasolina.