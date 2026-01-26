En 2025, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron más de USD13.098 millones en remesas al país. De acuerdo con el último informe del Banco de la República, esto significó un incremento del 10,6 % si se compara con todo el 2024 que fue de USD11.848,22 millones.

Únicamente en el mes de diciembre, las transferencias hechas desde otros países hacia Colombia superaron los USD1.173 millones, la cifra mensual más alta desde el inicio de la serie (2000), dejando atrás el récord de USD1.158 millones de julio de 2025.

Según la comparación interanual con los datos del banco central colombiano, en el último mes del año pasado se enviaron 6,8 % más remesas que al cierre de 2024.

Aquí se resalta que el 2025 marcó un hito en la historia económica reciente, debido a que el flujo de remesas de trabajadores colombianos en el exterior superó, por primera vez, el valor de las exportaciones de petróleo en mayo.

Entre tanto, la Inversión Extranjera Directa volvió a caer y cerró 2025 en USD9.173 millones, una contracción de 14,1 % frente a 2024. Con ello, Colombia retrocede a los niveles de 2021 (USD7.180 millones), borrando el 70 % de las ganancias obtenidas en la pospandemia.