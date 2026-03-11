Buenas noticias para el empresariado colombiano. Recientemente, Bavaria fue reconocida como la empresa número uno en inversión social y ambiental en el país. Según los resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISAP) 2025, un estudio de la firma Arteaga LATAM, en el que participaron más de 160 empresas de 13 industrias.

Leer más: Inflación anual de febrero se habría acelerado hasta el 5,38 % sin la reducción de $500 en la gasolina: Anif

En este estudio se evalúa el aporte empresarial al desarrollo sostenible en cinco dimensiones: alineación, focalización, gestión, reconocimiento y sinapsis.

“Desde el IISAE se reconoce a Bavaria como la empresa que mejor está gestionado su inversión social y ambiental en el país. Invitamos a más empresas a seguir informando y compartiendo sus estrategias a través de esta plataforma, para fortalecer el conocimiento y el impacto de la inversión empresarial para el desarrollo”, aseguró Jaime Arteaga, Director Ejecutivo de Arteaga LATAM.

Le puede interesar: Gobierno y sector bancario pactaron dar 2,1 millones de nuevos créditos y alivios

Para esto, la compañía explicó que desde 2018 ha consolidado una estrategia en la que la sostenibilidad es el eje de su operación y que está estructurada en seis pilares: Cuidado del Agua, Agricultura, Acción Climática, Empaque Circular, Emprendimiento y Consumo Responsable.

“Esta visión involucra a agricultores, tenderos, recicladores, proveedores, colaboradores y comunidades en todo el país, conectando a miles de personas alrededor de un mismo propósito: transformar a Colombia con una visión de progreso a largo plazo.”, indica Bavaria.

Y es que más de 800 familias productoras de cebada han participado en ‘Siembra Bavaria’, un programa que ofrece asistencia técnica, financiación y compra garantizada.

Además, Bavaria compaña la gestión de la primera planta acopiadora de cebada del país, ubicada en Paipa, que beneficiará a 2.000 productores de 31 municipios y es desarrollada por la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Agricultura.

Otra de las acciones adoptadas por la compañía es la reducción de emisiones y transición a energía eléctrica renovable operacional. Actualmente, la producción de Bavaria funciona con energía eléctrica 100% renovable, resultado del acuerdo con ENEL Green Power y el Parque Solar Guayepo. Además, desde 2018, ha logrado reducir más del 22% de sus emisiones absolutas en los alcances 1 y 2.

Lea acá: Nuevo decreto para negociación colectiva desata polémica en empresarios, Gobierno y sindicatos por sus efectos

“Este reconocimiento refleja un trabajo que tiene un impacto positivo más allá de nuestra compañía. Hoy nuestra cadena de valor, representada por más de medio millón de colombianos entre agricultores, tenderos, recicladores, transportadores y aliados, es parte de una transformación que demuestra que la sostenibilidad sí mueve al país cuando se convierte en una forma de actuar”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Y agregó: “Ver cómo cada uno de ellos progresa y se fortalece, nos confirma que estamos construyendo una Colombia más próspera, más conectada y más consciente, y que debemos seguir avanzando con la misma convicción hacia 2030″.

Por su parte, Bavaria explicó que más del 92% de los productos se envasan en formatos retornables o fabricados en su mayoría con material reciclado, lo que le ha permitido alcanza una eficiencia del 98%, haciendo que se reutilice cada botella hasta 30 veces.

Además, la compañía cuanta con el programa ‘Emprendedores Bavaria’ con el que ha impulsado a miles de tiendas de barrio mediante formación empresarial, digitalización e inclusión financiera.

Lea aquí: Las ventas de vivienda en Colombia se desplomaron 14,7 % en enero

Asimismo, través del programa ‘miPáramo’, la compañía ha protegido más de 16.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino, beneficiando a 2.200 familias y restaurando en promedio 5,5 millones de metros cúbicos de agua al año en el Páramo de Santurbán.

Tras el reconocimiento, la compañía reveló que próximamente presentará las ambiciones globales de sostenibilidad a 2030.