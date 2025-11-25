Personal de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) llevó a cabo un operativo de control aduanero en el área rural del municipio de Hatonuevo, que resultó en la incautación de mercancía de contrabando.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 35 de la vía Distracción- Cuestecitas, donde los uniformados interceptaron un vehículo tipo grúa hidráulica todoterreno cubría la ruta Fonseca - Barranquilla.

Según la Policía, al solicitar la documentación que acreditara la legalidad de la mercancía, el operario del camión grúa hidráulica presenta documentación que al ser verificados y realizado su respectivo análisis integral, se determina que el importador no ha realizado los trámites aduaneros correspondientes como lo sería el cambio de modalidad de la declaración de importación.

Por tal motivo se solicita la medida cautelar de verificación y finalizada esta medida se procede a aprehender dicha mercancía y dejar a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para el trámite correspondiente.

Cabe destacar que, en lo corrido del año, la Polfa ha aprehendido en La Guajira un total de cuatro vehículos de contrabando, con un valor comercial de más de $589 millones.

La Policía Fiscal y Aduanera invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita a través de la línea gratuita 159 o los canales oficiales, recordando que la lucha contra el contrabando es un esfuerzo conjunto.