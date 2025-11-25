En las últimas horas, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida que presentaba heridas causadas aparentemente con arma de fuego, en área rural del municipio de Fonseca, La Guajira.

La víctima respondía al nombre de Esteban Fabián Quintero Acosta, de 33 años, oriundo de Cañaverales (San Juan del Cesar) y residente desde hace varios años en la municipalidad en mención.

El hallazgo se registró en la vía que comunica a Fonseca con el corregimiento de Sitionuevo, a la altura del caserío Las Iguanas.

Según la información preliminar, transeúntes que pasaban por el sector encontraron el cuerpo de Quintero Acosta encima de su motocicleta, por lo que dieron aviso a una patrulla policial que llegó al lugar para las verificaciones acordonar la escena.

Se conoció, que residentes del sector también escucharon detonaciones en horas de la madrugada, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de un atentado sicarial.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizaron los actos urgentes e inspección al cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local.

Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigaciones por parte de agentes del grupo de homicidios de la Sijín y la Sipol.