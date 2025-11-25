Un ataque sicarial se registró en la mañana de este martes 25 de noviembre en el barrio San Fernando que dejó como víctima Brayan Silva, conocido como ‘El Silva’.

El hecho ocurrió hacia las 10:35 de la mañana, cuando Silva se encontraba frente a un autolavado ubicado sobre la carretera que comunica a Ternera con la Troncal de Occidente.

En ese momento dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron, el parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia.

Tras recibir los impactos, la víctima quedó tendida en la vía. Un video difundido en redes sociales muestra a varias personas intentando trasladarlo en motocicleta hacia la Clínica Gestión Salud, en el mismo barrio.

Sin embargo, según por información de testigos, Silva cayó del vehículo durante el trayecto, a la altura del cruce diagonal al centro comercial situado cerca de la Troncal de Occidente, y murió en el lugar.

Patrullas de la Policía Nacional llegaron rápidamente al sitio de los acontecimientos y al comprobar que aquel hombre no tenía vida, procedieron a preservar la escena para que funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaran la inspección judicial al cadáver.

También se investiga su presunta participación, junto a alias El Tata, en el robo al contador guajiro Daniel Vásquez Guerra, ocurrido el pasado 8 de octubre en Villagrande de Indias, caso en el que la víctima fue asesinada.