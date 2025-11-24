Uniformados de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en las últimas a un hombre, quien portaba un arma de fuego tipo revólver, marca Dóberman, en el barrio República de Venezuela.

Leer más: ¿Quién es ‘Toñito’ o ‘Dinora’, el señalado capo del Clan del Golfo que sobrevivió a ataque armado en Sabanalarga?

Según las autoridades se trata de alias El Menor, de 27 años, señalado de participar en más de 20 hurtos a personas y comercios en Cartagena y su área metropolitana.

Asimismo, indicaron que el capturado pretendía cometer en el sector un hurto a una pareja que transitaba por la vía pública, quienes informaron de inmediato a los uniformados al percatarse de la presencia policial.

‘El Menor’ “tomó una actitud nerviosa, motivo por el cual se le realiza un registro a personas, donde se le encuentra en la pretina del pantalón el arma de fuego, la cual será objeto de cotejo balístico, debido a informes de inteligencia sobre actividades delictivas, pudo haber sido utilizada en alguno de estos hechos”, se lee en el comunicado.

Ver también: Grupo B del Sisbén 2025: beneficios, ayudas y priorizaciones

El arma de fuego incautada y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Al capturado le registran ocho (8) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y hurto”, enfatizó la Policía.

La Policía de Cartagena, en lo que va del año, ha capturado a 831 personas por el delito de hurto, y 753 por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 644 de estas armas.

Le sugerimos: Según Mintrabajo, la OIT estima que un salario mínimo “digno” en Colombia debería estar alrededor de los $3 millones

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía hizo un llamado a la comunidad que haya sido víctima de este sujeto para que denuncien los hechos, e indicó los canales oficiales para denunciar cualquier hecho delictivo, bajo absoluta reserva, a las líneas 123-3213946246; e-mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.