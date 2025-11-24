En desarrollo de la ofensiva contra el tráfico local de sustancias estupefacientes, las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron a una pareja, hombre y mujer, señalados de ser distribuidores de estas en el norte de la ciudad.

En el barrio Santa Rita, gracias a la denuncia ciudadana, las unidades de la Policía, sorprendieron en flagrancia a los ciudadanos con comportamientos inusuales al interior de un apartamento en un edificio.

Cuando uno de los uniformados llamó a la puerta el ciudadano que abrió se mostró nervioso y huyó hacia el interior del inmueble en el que sobre la mesa del comedor los policías hallaron diversos elementos presuntamente utilizados para la fabricación y dosificación de sustancia sintética tipo Tusi, entre ellos 200 gramos de este, 200 papeletas listas para distribución, una gramera, una pipa, un mortero, un colador y otros elementos empleados para su preparación.

Policía Metropolitana de Cartagena

Ante estos hechos, los uniformados procedieron a la captura de ‘Juan’, de 18 años, y ‘María’, de 19, naturales del departamento de Santander, y quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, “al parecer estas personas eran las encargadas de la distribución de los alucinógenos en este sector de la ciudad. Ambos capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y violencia contra servidor”.

En lo corrido del año han capturado en el área de influencia de la Policía Metropolitana de Cartagena a 2.450 personas por tráfico de estupefacientes, e incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, cocaína y droga sintética.