La niña de cinco años, con discapacidad, rescatada por la Policía Nacional tras encontrarla en estado de abandono en la habitación de una vivienda del barrio Villa Castro, de Valledupar, se encuentra bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que inició un proceso de restablecimiento de derechos.

Al ser sacada del lugar por los policías, la menor de edad fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde el personal de Defensoría de Familia del ICBF asumió el caso para mejorar sus condiciones.

De acuerdo con la directora encargada del ICBF, regional Cesar, María Rosa Medina; un equipo integrado por un defensor de familia, psicólogo, trabajador social y nutricionista hicieron presencia para restablecer los derechos de la niña, la cual tiene un diagnóstico de parálisis.

“La madre en sus explicaciones dice que tiene que salir a trabajar y la deja encerrada en un cuarto y no hay garantía de derechos, el ICBF la tomó bajo su protección y en estos momentos está ubicada en un hogar sustituto donde se le inicia un proceso de restablecimiento de derechos recibiendo una atención integral que incluye salud”, indicó la funcionaria.

Además, explicó que el defensor de familia es el responsable del proceso y es el único que puede definir en cuál situación termina la niña, ya que está en un hogar sustituto y por ahora no puede regresar al medio donde estaba porque no es garante de sus derechos.

Asimismo, Medina explicó que en los casos de los 37 niños abandonados que han sido rescatados durante este 2025, y que han sido dejados a disposición de la entidad, todos presentan diversas condiciones, por lo tanto cada proceso es diferente, haciendo una evaluación en la verificación de derechos por parte del equipo de Defensoría de Familia.

“Hay casos que inicialmente van al hogar de paso, una medida transitoria durante ocho días, mientras el defensor de familia define una medida definitiva, ya sea el hogar sustituto o un reintegro familiar, previo a un análisis, el defensor de familia tiene seis días para definir una situación de vulneración de derechos”, manifestó María Rosa Medina.

Es de indicar que los padres que dejan abandonados a sus hijos se exponen a diversas sanciones dependiendo el tipo de situación, como sanciones disciplinarias o denuncias penales.

Adicionalmente, el ICBF recordó la línea de atención 141 para denunciar cualquier vulneración de derechos a los menores de edad.