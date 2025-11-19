En los próximos días asumirá oficialmente como nuevo comandante del Departamento de Policía La Guajira, el coronel Salomón Bello Reyes, en reemplazo de Diego Édison Montaña Gómez, quien desde el 2022 venía desempeñándose en el cargo de esta unidad policial.

Lea también: Hijo de Ana Elvira Ladrón, la mujer que cayó de un noveno piso en Valledupar, compartió un desgarrador mensaje tras su muerte

Por su parte, el oficial entrante viene de ser comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia; cuenta con 29 años de trayectoria en la Policía Nacional.

En su presentación ante los medios locales, Bello Reyes, indicó que, “viene a reforzar más las acciones implementadas por el coronel Diego Montaña, para conseguir más resultados que permitan mejorar la seguridad del departamento”.

Lea también: John Poulos, feminicida de la DJ Valentina Trespalacios, ingresó a ‘La Tramacúa’

Agregó que, “trabajara de la mano con la ciudadanía y las comunidades a quienes invitó a ser aliados y a denunciar oportunamente cualquier situación que amenace la seguridad de La Guajira”, finalizó el oficial.

Finalmente, el saliente comandante, coronel Diego Montaña, expresó que, “me voy muy agradecido de trabajar en este departamento, por el apoyo para fortalecer la seguridad”.

Lea también: Mujer asesinó a un hombre con arma blanca tras una riña en El Boliche