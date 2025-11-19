Un homicidio con arma cortopunzante se registró en la noche del pasado martes 18 de noviembre en el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla.

Leer también: Motociclista chocó contra un búfalo y murió tras ser arrollado por un camión en la vía Cordialidad

El hecho se registró hacia las 8:00 p. m., cuando un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida y que tendría entre 25 y 30 años, fue hallado sin vida en vía pública.

Según el reporte preliminar suministrado por las autoridades, la víctima se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de una mujer.

En medio del consumo, ambos sostuvieron una fuerte discusión y, en el altercado, la mujer habría desenfundado un arma blanca con la que le causó una herida mortal a la altura del cuello, dejándolo tendido en el suelo.

La Policía Nacional llegó al lugar y capturaron a Yuverlis Loana Venera Iriarte, señalada de ser la presunta agresora. Las autoridades informaron que la mujer registra una anotación previa como víctima de tentativa de homicidio.

Importante: Capturan a dos presuntos miembros de ‘Los Costeños’ dedicados a la extorsión en Caribe Verde

De acuerdo con las autoridades, la víctima se dedicaba a oficios varios y era conocida en la zona por su consumo habitual de sustancias estupefacientes.

La investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.