Un nuevo inquilino, condenado a 42 años de prisión, tiene la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’. Se trata de John Poulos, feminicida de la DJ Valentina Trespalacios.

Su llegada obedece a directrices nacionales del INPEC, que desde la capital del país, al igual que el traslado de otros privados de la libertad por diferentes delitos y que ya se encuentran condenados.

Este medio de comunicación conoció que hasta tanto no se defina en cuál celda y en qué torre quedará recluido, John Poulos, está momentáneamente en Unidad de Sanidad del establecimiento penitenciario, ya que ha mostrado una conducta “inapropiada” ante los protocolos que dispone el INPEC.

Como se recordará este ciudadano estadounidense, inicialmente sostuvo una relación amorosa con la víctima, y luego el 22 de enero de 2023, la asesinó en su apartamento en el norte de Bogotá, golpeándola y asfixiándola, y después “envolvió el cuerpo, lo ocultó en una maleta azul y lo abandonó en un contenedor de basura” en la localidad de Fontibón, según las evidencias mostradas por la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de juicio.