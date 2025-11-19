Este miércoles 19 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Curumaní, Cesar, Henry Chacón Amaya, (2020-2023), por presunta omisión de sus deberes funcionales.

El ente control investiga si el servidor público, mientras ejercía como administrador municipal, incumplió con su deber legal de presentar y registrar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante todo su mandato.

Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Valledupar busca esclarecer si presuntamente el exfuncionario vulneró los principios de transparencia y publicidad, debido a que al parecer omitió entregar la documentación obligatoria para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de culpa grave.

Actualmente, Henry Chacón Amaya, es uno de los tres opcionados para desempeñar el cargo de contralor departamental del Cesar. En la prueba de méritos realizada por la Universidad Francisco José de Caldas, contratada por la Asamblea.

Su puntaje fue de 98, mientras que otro de los candidatos, Carlos Luis Cassiani Niño, con 99 y Luis José Rodriguez Torres, exsecretario de Educación del departamento del Cesar, con 97 puntos.

Así las cosas el nombre del nuevo contralor departamental se conocerá el 18 de diciembre, para el periodo 2026-2029.