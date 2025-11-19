Jaider Hernán Acuña Barrios, alias Jaider Polo, seguirá recluido en prisión por una condena de 53 años y nueve meses, por el asesinato del pediatra Alberto ‘Tico’ Aroca Saad, ocurrido en Valledupar en agosto de 2019. Esto tras la ratificación de la condena, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras varias apelaciones por parte de la defensa de este individuo.

Leer más: Con 1.6 millones de firmas, Héctor Olimpo anuncia su candidatura presidencial

Es de recordar que este sujeto fue condenado en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar, en 2021, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado.

Archivo EL HERALDO

Tras la apelación, la Sala Penal de la CSJ, avaló nuevamente los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, que dan cuenta que alias Jaider Polo, accionó el arma de fuego que le quitó la vida al reconocido pediatra cuando este se encontraba realizando una caminata de rutina en la calle 7A, detrás de la empresa DPA, de la capital del Cesar, quedando muerto de manera inmediata.

Lea además: Ratifican sentencia absolutoria a favor del exgerente del Fovis, Rafael Macea

La captura de este hombre se dio meses después del crimen, dando inicio al proceso de judicialización, pero recobró la libertad por vencimientos de términos. Estando fuera de la cárcel lo condenaron y el juez libró orden de captura. Fue entonces que en 2021, fue recapturado en la vereda La Vega, corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, donde permanecía en una finca y presuntamente se hacía pasar como guerrillero para intimidar a la comunidad, según indicó la Policía Nacional, para ese entonces.

Durante la etapa de juicio, fueron escuchados los testimonios del exparamilitar Fernando Andrade Sánchez, alias ‘El Chino’, quien señaló a Acuña como interesado en la muerte del pediatra, por lo cual ofrecían un pago de 80 millones de pesos. También fue determinando la declaración de la viuda, María Fernanda Mejía Ceballos, quien lo habría visto merodeando la vivienda de la víctima, en el barrio Novalito, antes del asesinato.

No olvide leer: Capturan en Cereté, Córdoba, a dos hombres que manipulaban cajeros para cometer hurtos

En este crimen que conmocionó a la capital del Cesar, aún está la incógnita de quién es el autor intelectual del asesinato del médico pediatra.