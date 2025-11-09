Compartir:
Por:  Julio César González

Una mujer de la etnia wayuu perdió la vida tras ser objeto de un ataque sicarial perpetrado en el área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

Leer más: Capturan en Cartagena a alias El Pillo tras el hurto de una bicicleta de $10 millones

Las autoridades revelaron que se trataba de Yacira Fernández Cambar, de 58 años de edad, quien era muy conocida y apreciada en su comunidad.

La Guajira participó en el Encuentro Nacional de Cocinas Indígenas en Leticia, Amazonas

El homicidio se registró en la noche de este viernes, en el corregimiento de Carraipia, en la municipalidad fronteriza en mención.

Lea también: Hallan cadáver de hombre calcinado y con heridas a puñal en una casa en Valledupar

Según la información preliminar, la mujer se encontraba hablando junto a su esposo y otras personas del barrio, frente al parque principal, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego sin descender del vehículo y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, los presentes subieron a Fernández Cambar en un vehículo particular y la trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica Maicao, a donde llegó sin signos vitales, según el informe médico.

Lea acá: Previo a Cumbre Celac-UE, Gobierno confirma ampliación del aeropuerto de Santa Marta y de Sucre con inversión del Banco de Desarrollo de América Latina

La Policía del departamento indicó que los móviles del homicidio son materia de investigación, por lo que se delegó a un grupo de la Sijín y Sipol, para adelantar las labores pertinentes en estos casos.