Una mujer de la etnia wayuu perdió la vida tras ser objeto de un ataque sicarial perpetrado en el área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que se trataba de Yacira Fernández Cambar, de 58 años de edad, quien era muy conocida y apreciada en su comunidad.

El homicidio se registró en la noche de este viernes, en el corregimiento de Carraipia, en la municipalidad fronteriza en mención.

Según la información preliminar, la mujer se encontraba hablando junto a su esposo y otras personas del barrio, frente al parque principal, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego sin descender del vehículo y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, los presentes subieron a Fernández Cambar en un vehículo particular y la trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica Maicao, a donde llegó sin signos vitales, según el informe médico.

La Policía del departamento indicó que los móviles del homicidio son materia de investigación, por lo que se delegó a un grupo de la Sijín y Sipol, para adelantar las labores pertinentes en estos casos.