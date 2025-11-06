Un ciudadano resultó herido tras ser atacado con arma de fuego durante un aparente atraco en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que se trata del docente Jesús Ramírez, quien fue increpado por delincuentes.

El caso se registró en una zona enmontada a pocos metros de la Institución Educativa Indígena No.4, sede Parrantial.

Según la información preliminar, el educador se disponía a ingresar a su vehículo tipo camioneta, cuando dos sujetos encapuchados con pistolas en mano le apuntaron para que les entregara sus pertenencias y las llaves del carro, pero al este resistirse, uno de los individuos le disparó y luego huyeron con rumbo desconocido en una motocicleta.

Por su parte, el docente fue auxiliado por personas que se encontraban cerca del lugar y escucharon la detonación. Minutos más tarde, una ambulancia con paramédicos lo trasladó hasta un centro asistencial local, donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo al informe médico.

Personal de la Sijín y Sipol de la Policía de La Guajira, hicieron presencia en el lugar para iniciar las investigaciones que permitan la captura de los responsables.