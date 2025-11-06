La Gobernación de La Guajira abrió la convocatoria para el fortalecimiento a iniciativas productivas de la economía popular, dirigida a emprendedores y organizaciones comunitarias del área rural de Riohacha, La Guajira.

Esta iniciativa busca fortalecer los proyectos y emprendimientos locales que hacen parte de la economía popular, promoviendo el desarrollo productivo, la inclusión económica y la generación de ingresos en los corregimientos de Villamarín, Cotopríx, Monguí, Tomarrazón, Matitas, Choles, Tigreira y Camarones.

Podrán participar personas, asociaciones o grupos productivos que desarrollen actividades como agroindustria, gastronomía, artesanías, turismo comunitario u otros oficios que contribuyan al crecimiento de la economía local.

Los emprendedores seleccionados recibirán acompañamiento técnico, dotaciones, insumos y apoyo para el fortalecimiento de sus unidades productivas, con el fin de mejorar sus capacidades, aumentar la productividad y consolidar sus iniciativas como fuente estable de sustento y desarrollo comunitario.

Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy 6 de noviembre de 2025. Los interesados deben diligenciar el formulario disponible en el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvZgjE9z5aicRTLSO0ihswLEeJt6xZbxkgFZunoptKnJvJKg/viewform?usp=header o comunicarse al correo economiapopular@laguajira.gov.co para recibir orientación sobre el proceso.

El fortalecimiento se desarrollará en los ocho corregimientos rurales priorizados por su potencial productivo y la importancia de sus iniciativas en el tejido económico local.