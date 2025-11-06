Un nuevo hecho violento se registró en zona rural del municipio de Ciénaga, Magdalena, donde fue hallado sin vida un joven identificado como Elkin Javier De Alba Ríos, de 24 años, oriundo y residente de Santa Marta.

El cuerpo fue encontrado en la mañana del pasado miércoles 5 de noviembre por campesinos del corregimiento La Isabel, quienes se dirigían a sus lugares de trabajo cuando se toparon con la macabra escena.

En una reacción rápida dieron aviso a las autoridades, que se desplazaron al sitio para hacerse cargo de la situación.

De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver presentaba heridas por arma de fuego y signos de tortura, lo que hace deducir que la víctima fue asesinada en medio de un ajuste de cuentas o un hecho violento ligado a estructuras criminales que operan en la zona. Esta hipótesis aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Unidades del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica del cuerpo y la recolección de elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta la morgue de Medicina Legal de la localidad, donde se le practicará la necropsia de rigor para determinar las causas exactas de la muerte.

Entre tanto, los familiares de la víctima se encuentran realizando los trámites necesarios para el