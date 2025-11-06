Con el fin de garantizar la atención oportuna, integral y coordinada de cualquier eventualidad en materia de salud que pueda registrarse durante el desarrollo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea -CELAC – UE- y sus eventos conexos, la alcaldía de Santa Marta, a través de la Secretaría de Salud activó la Alerta Amarilla Hospitalaria en toda la red pública y privada del Distrito, a partir de este jueves 6 de noviembre y hasta el día 12.

Leer también: 39 años de la desaparición de Jorge Adalberto Franco a manos de paramilitares y agentes del DAS en Pivijay

La decisión se adopta en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, IPS y EPS privadas, organismos de socorro y demás entidades del sector salud.

El propósito es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a posibles incidentes de carácter sanitario, epidemiológico o de emergencias médicas durante la cumbre internacional.

Alcance de la alerta

La Alerta Amarilla Hospitalaria contempla la activación de los planes de contingencia institucionales, que incluyen la disponibilidad permanente de servicios de urgencias y ambulancias básicas y medicalizadas, refuerzo del personal médico, asistencial y de apoyo logístico en los principales centros de atención.

De igual forma, el aseguramiento de camas hospitalarias, unidades de cuidado intensivo y salas de observación; activación continua del CRUE Distrital, como centro de coordinación para la atención y referencia de pacientes; monitoreo epidemiológico permanente, con especial vigilancia sobre enfermedades transmisibles y eventos de interés en salud pública; verificación sanitaria de establecimientos de alto flujo turístico y gastronómico, en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Asimismo, la Secretaría de Salud Distrital, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, ha dispuesto equipos de respuesta rápida y puntos de atención prioritaria en zonas estratégicas, especialmente en los sectores donde se concentrarán los eventos oficiales y delegaciones internacionales.

Esta medida hace parte de la estrategia de preparación y respuesta intersectorial que lidera la administración distrital, en coordinación con la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la Policía Nacional y las autoridades del orden nacional.

Importante: La Policía Metropolitana de Santa Marta realizó actos protocolarios por los 134 años al servicio de la comunidad

“Con esta activación preventiva, estamos garantizando que la Red Hospitalaria del Distrito se mantenga en alerta y con plena capacidad de respuesta. Santa Marta está preparada para recibir este evento internacional con un sistema de salud articulado, eficiente y comprometido con la seguridad de todos los asistentes”, destacó Juan Contreras, coordinador del CRUE Distrital.

La administración distrital, liderada por el Alcalde Carlos Pinedo Cuello, hace un llamado a la ciudadanía y a los prestadores de servicios de salud, a mantener la vigilancia activa, la notificación inmediata de eventos de interés en salud pública, y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y atención médica, de acuerdo con las directrices distritales y nacionales.