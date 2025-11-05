Con motivo del aniversario 134 de la Policía Nacional, uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta, iniciaron la celebración de este importante día para todos los colombianos, en una ceremonia que se realizó en la iglesia la Catedral mediante acto protocolario.

Durante esta conmemoración de los 134 años se llevó a cabo la izada del pabellón Nacional, la ceremonia de ofrenda floral y stand en los diferentes centros comerciales, con el propósito de rendir homenaje a la trayectoria histórica y al compromiso institucional que, a lo largo de los años, han contribuido al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Este evento contó con la participación del señor coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta; Camilo George Díaz, secretario de Gobierno Distrital; Wendy Torres Berdugo, procuradora Regional de Instrucción Magdalena; coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante Departamento del Magdalena; teniente coronel David Fernando Vargas Castro, comandante Operativo del Servicio de Policía; mayor César Augusto Giraldo Ramírez, director de Seguridad Fenoco; comisario Julio César Luna Lozano, suboficial del Mando Nivel Ejecutivo de Comando; monseñor José Mario Bacci Trespalacios, obispo de la Diócesis de Santa Marta; presbitero Vidal Gutiérrez Meza, capellán de la Policía Nacional; Omar García, presidente de Cotelco, y Diana Giraldo Balaguera, directora Corporación Centro Histórico.

A lo largo de sus 134 años, la Policía Nacional se ha consolidado como una institución fundamental para la estabilidad, la convivencia y la seguridad del país. Forjada sobre los principios de disciplina, integridad, respeto y servicio, evolucionando para responder de manera efectiva a los desafíos sociales, tecnológicos y operativos de cada época.

Su carácter incluyente y humano hacia el ciudadano ha permitido fortalecer el vínculo entre la autoridad y la comunidad, promoviendo la confianza, la cooperación y el trabajo conjunto en favor de la paz y el bienestar colectivo. Gracias a la constante modernización de sus capacidades tecnológicas, tácticas y de inteligencia, la Institución ha ampliado su alcance operativo, optimizando la prevención del delito y la protección de los derechos y libertades de todos los colombianos, generando así un entorno de seguridad, dignidad y democracia.*

*Con información de la Policía Metropolitana de Santa Marta