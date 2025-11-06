En ocasión a las festividades decembrinas que se aproximan, la Policía Metropolitana de Valledupar, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, desarrolló una jornada de prevención, autocuidado y autoprotección frente al uso, fabricación y comercialización de la pólvora.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Jardín Comunitario del sector Nueve de Marzo, donde se llevó a cabo una conferencia dirigida a madres comunitarias, cuidadores y cuidadoras de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, destacó la importancia de este tipo de iniciativas preventivas y envió un mensaje contundente a la comunidad: “Queremos que las familias vallenatas disfruten de unas fiestas llenas de alegría y unión, pero libres de tragedias. La pólvora no es un juego. Nuestro llamado es a proteger la vida, especialmente la de nuestros niños y niñas, evitando cualquier práctica que ponga en riesgo su integridad”.

Para este fin de año, el lema será “¡La pólvora no es un juego!”, llevando un mensaje principalmente de prevención en las comunidades y evitar lesionados, especialmente menores de edad.