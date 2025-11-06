Una niña de 8 años, identificada como Kenia María Monterrosa De La Cruz, falleció en un accidente de tránsito luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por un camión repartidor de gaseosas.

El hecho ocurrió el pasado 5 de noviembre en la Troncal del Caribe, a la altura del sector conocido como La Chimila, en jurisdicción de Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo con versiones preliminares, la moto —una Auteco Boxer de placas MQS-15D— se movilizaba con tres ocupantes cuando fue chocada por la parte trasera por un tractocamión de la empresa Edinsa, contratista de Postobón.

El golpe provocó que la menor cayera sobre el pavimento y sufriera lesiones mortales. Testigos aseguraron que su tía intentó socorrerla de inmediato, pero la pequeña ya no tenía signos vitales.

Protesta tras la tragedia

El hecho generó indignación entre los habitantes del sector. Decenas de personas se reunieron alrededor del camión, increparon al conductor y trataron de incendiar el vehículo.

Durante varias horas, la comunidad bloqueó la vía con llantas encendidas y obstáculos, exigiendo la presencia de las autoridades de tránsito y respuestas sobre el siniestro.

Kenia María estudiaba primero de primaria en la Institución Educativa Enoc Mendoza Riascos, donde cursaba la jornada de la tarde. La escuela lamentó públicamente su fallecimiento y decretó dos días de duelo institucional, suspendiendo toda actividad académica y recreativa.

La Policía de Tránsito del Magdalena adelanta las indagaciones para establecer las causas del accidente y determinar si hubo exceso de velocidad o imprudencia por parte del conductor del camión.