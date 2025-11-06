Dos individuos que transportaban 105 kilogramos de marihuana en una camioneta, fueron capturados en flagrancia por tropas del Grupo de Caballería Mediano N. º 2 Coronel Juan José Rondón de la Décima Brigada en coordinación con la Policía Nacional.

Leer más: En el Baluarte Santo Domingo, Cartagena encendió sus Fiestas de Independencia

En el desarrollo de una operación militar contra el narcotráfico, soldados del, lograron la captura en flagrancia de dos sujetos que transportaban 105 kilogramos de marihuana en

La operación militar se desarrolló en la vereda La Piscina, zona rural del municipio de Villanueva, La Guajira, donde los uniformados detectaron e interceptaron el vehículo particular.

Se conoció que al realizar el procedimiento de registro hallaron varios bultos de café que en su interior contenían el alcaloide. El cargamento tendría un valor comercial en el mercado ilegal de más de 67 millones de pesos.

Le puede interesar: Los ataques de EE. UU. a lanchas en el Caribe y el Pacífico, una grieta en la Cumbre CELAC-UE

El narcótico, al parecer, provenía de la Alta Guajira y tendría como destino el mercado internacional donde alcanzaría un valor aproximado de $630.000 dólares.

Los privados de la libertad junto con el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para su respectiva judicialización.

Lea además: Santa Marta, en alerta amarilla hospitalaria por Cumbre CELAC–UE