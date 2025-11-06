En el Baluarte de Santo Domingo se vivió la magia, la alegría y el orgullo de las fiestas novembrinas de Cartagena.

El espacio, convocado por el alcalde Dumek Turbay Paz, en articulación con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Gerencia de Fiestas, se constituyó en una nueva plataforma donde el Distrito socializó a actores festivos, artistas, agremiaciones, empresarios, dirigentes culturales y políticos cómo la celebración más importante de los cartageneros continúa transformándose como motor de desarrollo económico e impacto en materia de inclusión social, a través de la vinculación activa de quienes lo hacen posible.

También hicieron presencia las 39 candidatas al Reinado de Independencia, quienes acompañaron la jornada como representantes de los diferentes barrios y corregimientos, simbolizando la diversidad y el espíritu festivo de la ciudad.

El mandatario destacó cómo, tomando como punto de partida los avances alcanzados en la versión de las Fiestas de Independencia 2024, la Alcaldía de Cartagena, de la mano con el sector gremial, empresarial y cultural, ha reafirmado un compromiso colectivo por la cultura y la identidad de la ciudad que promete las mejores fiestas de la historia en este 2025.

“Agradezco profundamente a todos los actores festivos, artistas, gremios y ciudadanos que se han sumado con entusiasmo a nuestras fiestas. Estamos comprometidos en hacer de estas las mejores celebraciones de la historia y, el próximo año, aún mejores”, expresó Turbay en su intervención la noche del miércoles 5 de noviembre.

Las celebraciones este año reúnen más de 50 eventos y 10.000 artistas locales, nacionales e internacionales.

La gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa, destacó el trabajo articulado entre todos los sectores: “Estas fiestas se construyen con la fuerza de todos: el sector cultural, turístico, empresarial y, por supuesto, la ciudadanía. Este noviembre será inolvidable”.

Durante la noche, artistas locales como Gi Black, DJ Tavo, DJ Dever, Criss y Ronny y Lil Silvio pusieron el ritmo al encuentro, mientras el Baluarte de Santo Domingo se convirtió en un escenario de unión, música y celebración, y para mañana viernes en la Plaza de la Aduana se presentarán Twister El Rey y Magic Juan.