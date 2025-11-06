Agentes del Gaula de la Policía Nacional, dieron con la captura de un individuo que sería integrante del Grupo Armado Organizado-GAO- Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada– ACSN, por el delito de extorsión.

El privado de la libertad fue identificado como José Enrique Suárez Mandón, conocido con el alias de ‘Marquetalia’, señalado de integrar el grupo en mención, también conocido como ‘los Pachencas’.

Según la Policía, presuntamente estaría vinculado a casos de extorsión registrados en diferentes municipios del departamento de La Guajira.

Las labores de inteligencia, seguimiento y denuncias oportunas de la comunidad, los investigadores lograron establecer el modus operandi de una estructura criminal que exigía sumas de dinero a comerciantes locales, afectando su tranquilidad y actividad económica.

El operativo se registró en la calle 15 con carrera 15, en el perímetro urbano de Riohacha, donde al capturado se le incautó un teléfono celular y material probatorio de importancia para el proceso judicial en curso.

Finalmente, el Comando del Departamento de Policía Guajira, “invita a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva y acompañamiento permanente a las víctimas.