Un trágico accidente laboral enluta al sector de Torres de Bicentenario, en el suroriente de Cartagena, luego de que dos obreros recibieran una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos en una vivienda en construcción.

El hecho ocurrió hacia las 3:30 de la tarde del pasado miércoles 5 de noviembre, en una casa ubicada en la Manzana 21, Lote 16, cuando los trabajadores adelantaban labores en el segundo piso del inmueble.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los hombres habría tocado accidentalmente una guaya de alta tensión, recibiendo una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inconsciente.

Su compañero, al parecer, intentó ayudarlo y también resultó afectado.

Ambos fueron auxiliados por vecinos del sector, quienes los trasladaron de inmediato en motocicletas hasta el CAP de Ciudad Bicentenario, donde recibieron atención de urgencia.

Posteriormente fueron remitidos en ambulancias a la Clínica Madre Bernarda.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Julio Araque Zapata, uno de los obreros, falleció pocos minutos después de su ingreso al centro asistencial, según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena.

La otra víctima fue identificada como Luis Anaya Muñoz, quien sufrió una herida abierta en la pierna izquierda y permanece estable bajo observación médica.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los residentes del sector bajan del segundo piso a los trabajadores afectados. A pesar de la rápida reacción de la comunidad, uno de ellos no logró sobrevivir.

El cuerpo de Julio Araque Zapata fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas de este lamentable accidente.