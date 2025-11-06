Seis presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los Salsas Mexicanos’ fueron capturados por las autoridades en Cartagena. Los implicados son señalados de cometer presuntas extorsiones contra ciudadanos y comerciantes.

Las detenidos fueron identificados como Guillermo Alexander Ardila Lobo, Juan David Rromerín Jiménez, Yoiker Andrés Sánchez Cañate, Freider Sánchez Pájaro, Kevin Eduardo Sierra Sánchez y Yordis José Brochero Manjarrés, quienes fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como: concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.

Por estos delitos, un juez dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

Los hechos

De acuerdo con la Fiscalía, los capturados habrían realizado exigencias económicas ilegales a comerciantes de los barrios La María y Esperanza. En caso de que las víctimas no cumplieran con los pagos, serían víctimas de atentados, al igual que sus familiares.

Debido a las amenazas, los familiares de una de las afectadas debieron abandonar la ciudad. Además, perpetraron tiroteos contra locales comerciales de ciudadanos que se negaban a acceder a sus pretensiones.

En medio de un operativo, los sujetos fueron detenidos por unidades del Gaula de la Policía Nacional durante allanamientos realizados en inmuebles de los barrios La Esperanza, 20 de Julio, Villa Gloria, La Candelaria y La Perimetral en Cartagena.