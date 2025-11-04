El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), desarrolló en los municipios de Fonseca y Dibulla, experiencias comunitarias atrapasueños con el fin de promover el reconocimiento y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dichas actividades, fomentan la participación, el buen uso del tiempo libre y la construcción de entornos protectores que contribuyen a la paz y al desarrollo social en el departamento de La Guajira.

Esta iniciativa beneficia actualmente a 1.642 niñas, niños y adolescentes, quienes participan en espacios formativos, lúdicos, artísticos y deportivos que fortalecen sus habilidades, vocaciones y talentos, al tiempo que promueven la convivencia pacífica, la identidad cultural y el bienestar emocional.

Dentro de las acciones que impulsan las experiencias atrapasueños se encuentran talleres artísticos y culturales, como danza tradicional, teatro comunitario, música y pintura; actividades deportivas y recreativas que incentivan el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina; y jornadas ambientales, orientadas al cuidado del entorno, la siembra de árboles y la recuperación de espacios públicos.

Cortesía

Estas experiencias no solo permiten que las niñas, niños y adolescentes empleen su tiempo libre en actividades constructivas, sino que también fortalecen su autoestima, sus capacidades de liderazgo y su sentido de pertenencia con la comunidad. Además, contribuyen a prevenir vulneraciones de derechos, fomentar la salud mental, y crear ambientes seguros y libres de discriminación o violencia.

En La Guajira, 29 organizaciones comunitarias y sociales son aliadas de Bienestar Familiar en la implementación de estas experiencias, sumando esfuerzos para fortalecer los factores protectores en los entornos donde crecen niñas, niños y adolescentes. Atrapasueños para la Vida se consolida así como una herramienta transformadora que apuesta por la protección integral, la participación ciudadana y el desarrollo humano, impulsando el liderazgo y contribuyendo a la construcción de territorios de paz y bienestar en la región.