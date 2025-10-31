La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, lideró la Cuarta Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas en materia de atención, protección e integración de la población migrante y de acogida.

Leer más: Capturaron a alias Felipe por presunta extorsión a ‘cobradiarios’

El espacio fue instalado por el gobernador (e), Misael Velázquez, y contó con la participación de representantes de entidades nacionales y territoriales, organismos internacionales y de cooperación. Entre ellos, se destacó la presencia de Charlotte Callejas, directora para la Población Migrante del Ministerio de Igualdad y Equidad, quien resaltó la importancia de la articulación con la Cancillería de la República y los distintos ministerios para avanzar en estrategias integrales que garanticen los derechos de la población migrante.

Lea también: La seguridad en Sucre se fortalece con 72 nuevos Auxiliares de Policía

Durante el encuentro se abordaron temas clave relacionados con la salud, la convivencia ciudadana, el acceso a servicios básicos y la atención a poblaciones vulnerables. Como resultado, se definieron compromisos interinstitucionales orientados a fortalecer las acciones de prevención, promoción y acompañamiento en los territorios, en beneficio de quienes habitan y transitan por La Guajira.

No olvide leer: Niños del Conservatorio y la Banda Departamental de Sucre brillaron en la inauguración del Encuentro Nacional de Bandas

En la jornada participaron activamente la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Secretarías de Gobierno de Fonseca, Maicao, Manaure y Uribia, la Secretaría de Salud de Riohacha, el Centro Intégrate Riohacha, el SENA Regional Guajira y la Procuraduría, quienes reafirmaron su compromiso de trabajo articulado por el bienestar de las comunidades migrantes y de acogida.