El trabajo en pro de la seguridad y la sana convivencia ciudadana que realiza la Policía Nacional en el departamento de Sucre se ve reforzado con la incorporación, a sus filas, de 72 Auxiliares de Policía, 34 mujeres y 38 hombres.

Ellos juraron bandera en la mañana de este viernes 31 de octubre en un acto público que se llevó a cabo en el Parque Santander, zona céntrica de Sincelejo. Con esto reafirman su decisión de servir a la patria con entrega, disciplina y vocación.

El encargado de liderar la toma de juramento de los Auxiliares de Policía fue el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante del Departamento de Policía Sucre, quien destacó el compromiso, la vocación de servicio y el papel fundamental que asumirán los nuevos integrantes de la institución.

Los nuevos Auxiliares de Policía serán asignados en distintas unidades del departamento de Sucre para apoyarán labores de seguridad, prevención y acompañamiento comunitario.