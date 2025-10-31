Una investigación que fue realizada paso a paso por funcionarios de la Policía Metropolitana de Valledupar, dejó como resultado la captura de un hombre en el momento que recibía el dinero producto de una extorsión.

Leer más: Agentes de la Dijín capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla su condena por el caso de Centros Poblados

De acuerdo con las autoridades, el operativo se llevó a cabo por unidades del Gaula, en el barrio Santo Domingo, donde el capturado fue identificado como Denilson Alexander Fragoso Atencio, conocido como ‘Felipe’, al momento de recibir la suma un millón 500 mil pesos.

Supuestamente, este individuo ostentaría el cargo de financiero de zona del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Frente Libardo Vergel. Por lo cual estaría ejerciendo presión y amenazas contra comerciantes y personas dedicadas a actividades de préstamo de dinero y cobro diario en la ciudad.

Según las denuncias, el capturado exigía a sus víctimas el pago de una ‘matrícula’ inicial de 1 millón de pesos por ruta, además de una cuota mensual de 200 mil pesos, como condición para permitirles continuar con su actividad económica sin atentar contra su integridad ni la de sus trabajadores.

Ver también: “Queremos construir una gran coalición incluyente, desde Abelardo al doctor Fajardo”: Álvaro Uribe tras reunión con César Gaviria

Las labores de inteligencia permitieron establecer que estas actividades ilegales las venía realizando desde el año 2024, alcanzando a recaudar aproximadamente 200 millones de pesos mensuales que serían destinados al sostenimiento de dicha estructura criminal.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, manifestó: “Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestras unidades de investigación e inteligencia, quienes continúan firmes en la lucha contra la extorsión. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo que atente contra su tranquilidad. No permitiremos que la delincuencia siga intimidando a nuestros comerciantes ni a la comunidad en general”.