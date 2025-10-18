En las últimas horas, la Armada Nacional informó que en una interdicción marítima, unidades de Guardacostas y Aeronavales, incautaron más de 650 kilogramos de sustancias ilícitas que eran transportadas a bordo de una embarcación tipo Go Fast, la cual fue interceptada al suroeste de Cabo de la Vela, La Guajira.

De acuerdo el comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, capitán de corbeta Jorge Carvajal Cabeza, un avión patrullero marítimo de la Armada Nacional detectó la motonave navegando de forma sospechosa y a alta velocidad, por lo que fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida -URR- de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, que al poco tiempo logró interceptarla y poner fin a su intención criminal.

“La Armada Nacional logra un contundente golpe a las estructuras del crimen trasnacional mediante la interdicción marítima de una embarcación de droga hacia el exterior. De esta manera se debilita las finanzas de los criminales, con un valor de 24 millones de dólares”, indicó el oficial.

Asimismo que durante la inspección fueron hallados al interior de la embarcación 30 costales que contenían más de 800 paquetes con sustancias ilícitas, los cuales, tras ser analizados por personal de la Seccional de Investigación Criminal -SIJIN- de la Policía Nacional, dieron positivo para 508,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 150,7 kilogramos de marihuana.

“Con esta incautación, se evitó la distribución de aproximadamente 1.2 millones de dosis de cocaína y 25.000 dosis de marihuana, representando una afectación a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes”, expresó el capitán de corbeta Jorge Carvajal Cabeza.

En la operación fueron capturados tres individuos, dos de nacionalidad dominicana y uno colombiano, quienes, junto con la embarcación, el material incautado y los equipos de navegación fueron trasladados hasta un muelle seguro, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes.