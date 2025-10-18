La Policía Metropolitana de Valledupar, liderada por el coronel Alex Durán, contará con un dispositivo de 870 uniformados de todas las especialidades para cubrir las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en los municipios de Codazzi, San Diego, La Paz, Manaure, Pueblo Bello y la capital del Cesar.

Lea: Develan en Valledupar monumento en homenaje a víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia

Asimismo, estarán conectados con un Puesto de Mando Unificado que estará integrado desde Bogotá, junto con las instituciones de control como la Registraduría, la Procuraduría y demás instancias.

Este PMU incluirá un equipo especial contra los delitos electorales, con componentes de prevención, inteligencia, investigación criminal y fortalecimiento de la integridad institucional.

Asimismo, dispondrán de un puesto de mando de ciberseguridad, coordinado desde la capital del país, con el objetivo de garantizar la seguridad digital y evitar cualquier riesgo que pueda comprometer el certamen electoral.

Lea: Habitantes del barrio La Roca piden a Alcaldía cumplir acuerdos sobre casas demolidas para construcción de anillo vial

En el área metropolitana hay 65 puestos de votación: 48 en la zona urbana y 17 en la zona rural, con un total de 277 mesas. De estas, 58 estarán a cargo de la Policía Nacional. Se espera una participación aproximada de 172.691 personas habilitadas para votar.

“El Plan Democracia es una estrategia integral diseñada para garantizar la tranquilidad, el orden público y la protección de los ciudadanos, así como para asegurar el normal desarrollo de las elecciones. Desde este viernes, se iniciaron las coordinaciones con todas las entidades garantes del proceso electoral”, indicó el coronel Alex Durán.