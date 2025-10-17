Habitantes del barrio La Roca, de Valledupar, a la altura del colegio de Comfacesar, cerraron la vía por varias horas exigiendo el cumplimiento de acuerdos por parte de la Alcaldía de Valledupar y Gobernación del Cesar, respecto a la compra de las propiedades, es decir, el lote donde tienen construidas sus casas debido a que por ese sector será construido el anillo vial, cuya obra lleva un avance del 99 %.

Lea: Compositor Rafael Manjarrez recibió título de honoris causa en Derecho y Construcción de Paz

Uno de los residentes del sector aseguró que la administración municipal les ofreció un monto de dinero y luego cambió el valor por uno menor.

Según el veedor ciudadano César Ahumada, la comunidad se siente inconforme con las indemnizaciones que está ofreciendo la Alcaldía.

“Ellos llegaron a un acuerdo con la Alcaldía y una de las viviendas fue demolida, y luego una a una las casas iban a ser demolidas, pero no se pueden violar los derechos de las comunidades frente a sus predios, además tienen una resolución de legalidad y hoy no pueden ser atropellados, las personas dicen que se sienten expropiados, por ello el llamado es a la Alcaldía de Valledupar, a una indemnización digna y no el ofrecimiento de 20 o 40 millones de pesos, cuando no hay un lote en la ciudad que cueste esa cantidad de dinero”, indicó el líder social.

Lea: Juzgado ordena a empresa privada pagar utilidades al municipio de Codazzi

Es de indicar que son 46 viviendas las que deben ser demolidas para terminar de construir el anillo vial, que tiene un total de 10.4 kilómetros con una inversión de 150.000 millones de pesos. Dichas casas y terrenos están ubicados en la calle 1 y 1 A del mencionado sector perteneciente a la comuna 5.

Para terminar la obra falta la construcción de 200 metros, parte de una glorieta y zonas de espacio público.