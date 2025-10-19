Acompañado de los representantes de los diferentes estamentos del Estado, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio inicio a la jornada electoral en la cual los jóvenes entre los 14 y 28 años podrán elegir a sus representantes a los Consejos de la Juventud.

En total son 641.550 los jóvenes que tendrán la oportunidad y el derecho de salir a elegir a sus representantes en las más de diez mil mesas instaladas.

“Están todos y cada uno de los diferentes estamentos de nuestra organización gubernamental para darle a este evento de la escogencia de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud la mayor jerarquía dentro de la organización. Una jornada electoral, exactamente la misma que si fuese una elección presidencial o una elección de parlamentarios. Se le quiere dar de manera muy especial a estos Consejos Municipales de Juventud un espacio democrático donde se le da a la juventud todas las posibilidades de formarse, de prepararse, de tener todos los procesos de construcción de su propia personalidad política hacia el futuro”, manifestó Verano.

La instalación se llevó a cabo en la galería de la Plaza de la Paz, donde acompañaron delegados de la Policía, Ejército, Registraduría y Alcaldía de Barranquilla, entre otros.

Rafael Antonio Vargas González, delegado por la Registraduría Nacional, manifestó que el inicio del proceso se cumple en completa normalidad.

“Para nosotros, este primer proceso del año 2025, la elección de los concejos municipales y locales de juventud, es el primer reto de unos derroteros que tenemos marcados de aquí en adelante como organización. 1 920 candidatos de 424 listas inscritas esperan el voto de todos estos jóvenes entre catorce y veintiocho años, a través de los cuales representarán a este sector de la población en el diálogo. Se han iniciado las votaciones en todos los puestos de votación. El material ha estado dispuesto sin ninguna novedad, está garantizada la transparencia, está garantizada toda la logística para los jóvenes del departamento de Atlántico y en todo el territorio nacional”.

La jornada cerrará a las 4:00 de tarde en todo el país.